Энергетики отозвали полумиллионный иск к Галкину из-за замка в Грязи

Mash:«Мосэнергосбыт» отозвал иск к Галкину после погашения долга в 500 тысяч
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Компания «Мосэнергосбыт» отозвала иск к юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) после выплаты задолженности за электроэнергию в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Иск о взыскании с Галкина долга за электроэнергию, накопленного в его подмосковном замке в деревне Грязь, поступил в Черемушкинский районный суд Москвы 22 сентября. Судебное разбирательство по иску состоялось 25 сентября 2025 года.

Накануне «Мосэнергосбыт» уточнял, что задолженность образовалась по адресу в поселке Грязь на основании контрольных показаний счетчика, зафиксированных в апреле 2025 года. В августе энергетики подали иск в суд и направили уведомление об ограничении электроснабжения. В результате долг был полностью погашен к 15 сентября.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

До этого РИА Новости выяснило, что уехавший из России актер Алексей Панин избежал погашения долгов по кредитам на сумму свыше 411 тысяч рублей. Исполнительное производство было прекращено, так как приставам не удалось установить местонахождение актера.

Ранее сообщалось, что у Киркорова нашли пять квартир в центре Москвы за 150 млн рублей

