Энергетики отозвали полумиллионный иск к Галкину из-за замка в Грязи

Mash:«Мосэнергосбыт» отозвал иск к Галкину после погашения долга в 500 тысяч

Компания «Мосэнергосбыт» отозвала иск к юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) после выплаты задолженности за электроэнергию в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Иск о взыскании с Галкина долга за электроэнергию, накопленного в его подмосковном замке в деревне Грязь, поступил в Черемушкинский районный суд Москвы 22 сентября. Судебное разбирательство по иску состоялось 25 сентября 2025 года.

Накануне «Мосэнергосбыт» уточнял, что задолженность образовалась по адресу в поселке Грязь на основании контрольных показаний счетчика, зафиксированных в апреле 2025 года. В августе энергетики подали иск в суд и направили уведомление об ограничении электроснабжения. В результате долг был полностью погашен к 15 сентября.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

