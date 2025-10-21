Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой от ФПБК и ветерана Афганистана

В Московской области суд отказался рассматривать иски главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина и ветерана Афганистана Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные данные.

«Заявление возвращено заявителю», — сказано в них.

В первом случае причиной возврата стало невыполнение указаний судьи, во втором — неподсудность дела данному суду, пишет агентство.

16 октября сообщалось, что Тверской суд Москвы в очередной раз вернул без рассмотрения Трещева к певице.

Это уже не первый поданный им иск к певице. До этого адвокат направил аналогичные заявления в Тверской и Савеловский суды Москвы, а также в Одинцовский суд Подмосковья. Первый суд вернул претензию заявителю, второй оставил ее без движения, а третий суд зарегистрировал иск.

В исках Трещева говорится, что Пугачева дала интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой», в котором опорочила президента России, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

