Продюсер Рудченко раскрыл, что Галкин тайно приезжает в Россию ради лечения

Продюсер Павел Рудченко предположил, что продление полиса ОМС Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) может быть стратегией для тайных визитов артиста в Россию с целью получения медицинских услуг. Слова Рудченко передает «Абзац».

Накануне СМИ выяснили, что певице Алле Пугачевой аннулировали полис ОМС — предположительно, из-за несоответствия персональных данных. Однако супруг артистки — Галкин — оказался более предусмотрительным, поскольку своевременно обновил документ и даже прикрепился к нескольким медучреждениям.

По словам Рудченко, такая тактика характерна для наиболее «продуманных» артистов, которые, получая определенные дивиденды от западных стран за свою публичную позицию, не хотят отказываться от преференций в России.

«Так делают не все, но более продуманные артисты, уехавшие на Запад, выстраивают такую стратегию, не сжигая мосты полностью», — отметил он.

После начала СВО Галкин и Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

Ранее сообщалось, что Земфира (признана в РФ иностранным агентом) владеет правами на более чем сотню своих песен в России, несмотря на статус иноагента.