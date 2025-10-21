Продюсер фильма «Вий 3D» прострелил соседу руку и угрожает другому изнасилованием

Сосед продюсера фильма «Вий 3D» Руслана Устинова заявил, что кинематографист угрожает ему изнасилованием и включает громкую музыку в попытках выжить его с участка. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам соседа, Устинов с 9 утра до 22 вечера громко слушает песни нецензурного содержания, бросается камнями и заливает чужие постройки водой. Кроме того, сосед показал журналистам видео, на котором человек, похожий на Устинова, произносит угрозы сексуализированного характера. Мужчина уверен, что таким образом продюсер хочет заполучить его участок.

57-летний Устинов, утверждают жители московской деревни Милорадово, ведет себя так уже четыре года, а полицейским не открывает дверь. Еще один сосед заявил, что продюсер однажды прострелил ему руку из ружья из-за якобы слишком громкого лая собак.

За стрельбу Устинов получил 40 часов исправительных работ. Сосед также добавил, что когда в доме доживал свои последние дни его больной раком тесть, продюсер также отказался даже на время отключить песни.

