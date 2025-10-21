На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-губернатор Челябинской области проиграл Малахову суд на 120 млн рублей

Суд отказался взыскать 120 млн по иску челябинского экс-губернатора к Малахову
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Савеловский суд Москвы отказался взыскать 120 млн рублей с создателей шоу «Малахов» и телеведущего Андрея Малахова по иску бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Постановлением Савеловского суда города Москвы от 20 октября 2025 года в удовлетворении исковых требований отказать», — заявили в инстанции.

Речь идет об иске о защите чести и достоинства на 120 млн рублей, который был подан в июне 2024 года.

В апреле прошлого года в прямом эфире шоу Юревича обвинили в коррупции. Как отмечал адвокат бывшего губернатора Игорь Трунов, никакого решения суда по обвинениям не было. Шоу вышло после национализации активов компании «Макфа», принадлежащей экс-чиновнику.

Юревич был губернатором Челябинской области с 2010 по январь 2014 года, а до этого пять лет был мэром Челябинска. В настоящее время в отношении экс-чиновника расследуется уголовное дело о взятке в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 млрд рублей, он находится в международном розыске.

Ранее на Малахова подали в суд из-за песни.

