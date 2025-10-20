На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певица Слава отменила выход клипа из-за обмана продюсеров

Певица Слава обвинила продюсерский центр Гуцериева в обмане
true
true
true
close
ТНТ

Певица Слава сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об отмене выхода клипа на песню «В сердце бьет молния».

Слава объяснила, что ее «кинул» продюсерский центр имени Михаила Гуцериева.

«Полтора года они мне обещали дать режиссеров, сценарии. Обещали мне средства, как они всегда помогают артистам, когда снимается клип на стихи Михаила Сафарбековича Гуцериева. Полтора года они меня мурыжили, так ничего и не дали. Также и с поддержкой с концертом. Короче, не знаю, что у них там происходит», — поделилась исполнительница.

Певица понадеялась, что ее слова дойдут до управления компании. По словам Славы, у нее нет сейчас средств на создания качественного продукта. Как отметила артистка, клип на данной стадии получился плохой. Певица не хочет выпускать некачественный контент.

Слава добавила, что больше не планирует сотрудничать с продюсерским центром имени Михаила Гуцериева.

«Я никогда ничего не просила от продюсерского центра. Никогда. Они сами предлагали и сами давали средства на свои песни. Сейчас просто кинули. Я вложила свои средства в концерт, которые тоже были обещаны. Я уже давно не жена олигарха», — заявила артистка.

Ранее певица Слава вышла на связь в слезах и заявила о предательстве.

