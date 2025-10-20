К 80-летию Никиты Михалкова устроят марафон на ТВ

Марафон в честь дня рождения народного артиста России, актера и режиссера Никиты Михалкова пройдет 21 октября на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Марафон стартует в 6:55 со второго полнометражного фильма Михалкова – «Раба любви». В нем прообразом главной героини стала актриса Вера Холодная. В 8:40 зрители смогут посмотреть киноэпопею Андрея Кончаловского «Сибириада». В ней Михалков исполнил роль Алексея Устюжанина, чья судьба тесно переплетается с историей России XX века.

В 13:40 телеканал представит трагикомедию Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» с Михалковым в роли проводника. На съемках актер придумал для своего героя фразу «Сто грамм не стоп-кран: дернешь — не остановишься!».

Марафон продолжится в 16:10 фильмом Михалкова «Родня». А в 19:40 в эфире стартует комедия «Я шагаю по Москве», в которой народный артист сыграл первую большую роль в кино. В 21:05 зрителям покажут фильм «Жестокий романс» по произведению Александра Островского «Бесприданница».

В 23:45 начнется картина «Неоконченная пьеса для механического пианино», основанная на произведениях Антона Чехова. Далее в программе документальные фильмы «Женщины Никиты Михалкова» (в 01:30) и «Никита Михалков» (в 02:15).

Завершат марафон ленты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» (в 03:35) и «Пять вечеров» (в 05:10).

