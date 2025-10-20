Названа дата первой церемонии российского аналога «Оскара»

Народный артист России Никита Михалков назвал дату проведения первой церемонии вручения Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которую называют российским аналогом «Оскара». Его слова передает ТАСС.

Первая церемония пройдет 27 ноября 2025 года в московском театре Мастерская «12» Никиты Михалкова.

Инициатором и вдохновителем создания Евразийской Академии и кинонаграды стал сам Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве.

Фильм — лауреат премии получит сумму, равную эквиваленту одного миллиона долларов, в каждой следующей номинации победители получат по $250 тысяч. По словам Михалкова, награду будут вручать в валюте той страны, где будет проходить церемония.

Премии также будут вручаться в категориях «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».

Ранее Стивен Сигал поддержал российский аналог «Оскара».