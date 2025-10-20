На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа дата первой церемонии российского аналога «Оскара»

Первая церемония вручения «Бриллиантовой бабочки» пройдет 27 ноября
true
true
true
close
Chris Pizzello/AP

Народный артист России Никита Михалков назвал дату проведения первой церемонии вручения Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которую называют российским аналогом «Оскара». Его слова передает ТАСС.

Первая церемония пройдет 27 ноября 2025 года в московском театре Мастерская «12» Никиты Михалкова.

Инициатором и вдохновителем создания Евразийской Академии и кинонаграды стал сам Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве.

Фильм — лауреат премии получит сумму, равную эквиваленту одного миллиона долларов, в каждой следующей номинации победители получат по $250 тысяч. По словам Михалкова, награду будут вручать в валюте той страны, где будет проходить церемония.

Премии также будут вручаться в категориях «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».

Ранее Стивен Сигал поддержал российский аналог «Оскара».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами