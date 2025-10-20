На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Налоговая заблокировала счета Николая Соболева

PostNews: ФНС наложила арест на счета блогера Николая Соболева
true
true
true
close
SOBOLEV/YouTube

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогера Николая Соболева. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным издания, 17 октября ФНС наложила арест на Соболева. Причиной блокировки стали задолженности блогера. «Газета.Ru» выяснила, что на ИНН знаменитости числится долг по налоговым начислениям суммой 59 тысяч 757 рублей.

Николай Соболев был признан иноагентом в начале 2023 года. Тогда Минюст включил его в реестр иноагентов за «высказывания против граждан России и спецоперации». В марте 2024-го его исключили из реестра.

В декабре 2024-го Соболев рассказал, что поверил в бога после получения статуса иноагента. Он стал читать больше философских и исторических трудов. Соболев сообщил, что после исключения из списка иноагентов он осознал сложность мира и занялся исследованием этой темы.

В феврале 2025-го Николай Соболев пересадил волосы за 170 тыс. рублей.

Соболев объяснил, что ему потребовалась операция из-за облысения. В 31 год у знаменитости появилась ранняя стадия алопеции. Как отметил блогер, для него важен внешний вид из-за работы в медийной сфере.

Ранее Виктория Боня подала в суд на невесту Григория Лепса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами