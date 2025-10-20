Налоговая заблокировала счета Николая Соболева

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогера Николая Соболева. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным издания, 17 октября ФНС наложила арест на Соболева. Причиной блокировки стали задолженности блогера. «Газета.Ru» выяснила, что на ИНН знаменитости числится долг по налоговым начислениям суммой 59 тысяч 757 рублей.

Николай Соболев был признан иноагентом в начале 2023 года. Тогда Минюст включил его в реестр иноагентов за «высказывания против граждан России и спецоперации». В марте 2024-го его исключили из реестра.

В декабре 2024-го Соболев рассказал, что поверил в бога после получения статуса иноагента. Он стал читать больше философских и исторических трудов. Соболев сообщил, что после исключения из списка иноагентов он осознал сложность мира и занялся исследованием этой темы.

В феврале 2025-го Николай Соболев пересадил волосы за 170 тыс. рублей.

Соболев объяснил, что ему потребовалась операция из-за облысения. В 31 год у знаменитости появилась ранняя стадия алопеции. Как отметил блогер, для него важен внешний вид из-за работы в медийной сфере.

Ранее Виктория Боня подала в суд на невесту Григория Лепса.