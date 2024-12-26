Николай Соболев поверил в бога после получения статуса иноагента

Блогер Николай Соболев признался в беседе с NEWS.ru, что поменял свое мировоззрение после получения статуса иностранного агента.

По словам Соболева, его понимание мира изменилось после того, как он стал читать больше философских и исторических трудов. Блогер также поверил в бога.

«Когда понял, как на самом деле все сложно, в том числе отношения между странами, начал это исследовать — мое мировоззрение изменилось», — заявил блогер.

Соболев заявил, что с нынешним объемом знаний не позволил бы высказывания, которые он допускал в начале СВО. Он также уверил, что не получал деньги от иностранных источников, и назвал себя патриотом России.

Николай Соболев был признан иноагентом в начале 2023 года. Тогда Минюст включил его в реестр иноагентов за «высказывания против граждан России и спецоперации». Исключение из реестра в марте 2024-го он назвал «перерождением» и отметил, что его позиция всегда была патриотической. Свою точку зрения Соболев аргументировал тем, что не уезжал из России по примеру других иноагентов.

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