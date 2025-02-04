Николай Соболев пересадил волосы за 170 тыс. рублей

Блогер Николай Соболев сообщил в беседе с kp.ru, что сделал пересадку волос.

Соболев объяснил, что ему потребовалась операция из-за облысения. В 31 год у знаменитости появилась ранняя стадия алопеции. Как отметил блогер, для него важен внешний вид из-за работы в медийной сфере. Операция прошла 9 января. Соболев признался, что доволен результатом. Уже через месяц волосы начали прорастать.

По данным издания, стоимость операции составила 170 тысяч рублей.

Эксперт клиники, где Соболеву сделали пересадку, Сослан Гассев заявил, что процесс восстановления идет по плану. Он добавил, что блогер имеет хорошие промежуточные результаты.

«Шевелюра не выпадает, потому что затылочные волосы андрогенонезависимы. В течение следующих 5 месяцев у Николая полностью будет выполнена поставленная задача без дополнительных манипуляций», — отметил Гассев.

Николай Соболев был признан иноагентом в начале 2023 года. Тогда Минюст включил его в реестр иноагентов за «высказывания против граждан России и спецоперации». В марте 2024-го его исключили из реестра.

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