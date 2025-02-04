Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Николай Соболев пересадил волосы за 170 тыс. рублей

«КП»: блогер Николай Соболев сделал пересадку волос за 170 тыс. рублей
close
SOBOLEV/YouTube

Блогер Николай Соболев сообщил в беседе с kp.ru, что сделал пересадку волос.

Соболев объяснил, что ему потребовалась операция из-за облысения. В 31 год у знаменитости появилась ранняя стадия алопеции. Как отметил блогер, для него важен внешний вид из-за работы в медийной сфере. Операция прошла 9 января. Соболев признался, что доволен результатом. Уже через месяц волосы начали прорастать.

По данным издания, стоимость операции составила 170 тысяч рублей.

Эксперт клиники, где Соболеву сделали пересадку, Сослан Гассев заявил, что процесс восстановления идет по плану. Он добавил, что блогер имеет хорошие промежуточные результаты.

«Шевелюра не выпадает, потому что затылочные волосы андрогенонезависимы. В течение следующих 5 месяцев у Николая полностью будет выполнена поставленная задача без дополнительных манипуляций», — отметил Гассев.

Николай Соболев был признан иноагентом в начале 2023 года. Тогда Минюст включил его в реестр иноагентов за «высказывания против граждан России и спецоперации». В марте 2024-го его исключили из реестра.

Ранее Николай Соболев поверил в бога после получения статуса иноагента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами