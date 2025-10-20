На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Петербурге оставил без изменений приговор осужденному за убийство Талькова

Н. Синицына/РИА Новости

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменений приговор Валерию Шляфману, осужденному за убийство певца Игоря Талькова. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры северной столицы.

Апелляцию подала сторона защиты, настаивая на отмене решения суда первой инстанции и оправдании Шляфмана. Представитель потерпевшей стороны выступила против удовлетворения жалобы, а прокурор попросила оставить приговор без изменений.

В апреле текущего года Следственный комитет России доказал вину Шляфмана в убийстве Талькова — его заочно приговорили к лишению свободы на 13 лет.

Telegram-канал Следственного комитета России также опубликовал видео, в котором представитель СК подробно показал ход следственных действий по делу об убийстве Талькова, которое было возобновлено в 2021 году.

Было установлено, что в ходе конфликта, возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный», Шляфман выстрелил в Талькова из револьвера и смертельно ранил его.

Шляфман скрылся в Израиле и в 1992 году был заочно обвинен в убийстве по неосторожности. В 2021 году, возобновив дело, следователи пришли к выводу, что преступление было совершено умышленно.

Ранее был найден убийца погибшего более 30 лет назад известного театрального актера.

