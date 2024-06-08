Завершено расследование убийства Талькова. Его застрелили 33 года назад

Следователи ГСУ СК России по Санкт-Петербургу завершили расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Как сообщили в ведомстве, концертному директору Талькова Валерию Шляфману официально предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.
«Следствием установлено, что 6 октября 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов — Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову», — заявили в СК.
Пересмотр дела
Рок-музыканта Игоря Талькова убили 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге, где проходил сборный концерт многих артистов. Охранник певицы Азизы Игорь Малахов (умер в 2016 году) и Шляфман за кулисами поспорили из-за очередности выступлений, в результате конфликта Малахов открыл стрельбу у гримерки Талькова — завязалась перестрелка.
Изначально Шляфман проходил по делу свидетелем, а в убийстве подозревался Малахов, однако экспертизы показали, что смертельный выстрел сделал именно концертный директор Талькова.
Его заочно обвинили в убийстве по неосторожности, однако дело приостановили, так как обвиняемый скрылся от следствия — после гибели музыканта он уехал в Израиль. В 2018 году СК приступил к пересмотру дела и пришел к выводу, что в действиях концертного директора Талькова был умысел.
Как объяснила РБК адвокат Нина Аверина, представляющая интересы жены певца Татьяны Тальковой, расследование возобновили из-за изменений в законодательстве и судебной практике – стало возможным рассмотрение дела в отсутствии подсудимого и вынесение приговора заочно.
В СК сообщили, что допросили более 150 свидетелей, «среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия». Также были проведены генетические исследования и допрошены эксперты, которые работали над делом в 1991-1992 годах.
В частности, у одного из них изъяли вырезы из рубашки Шляфмана со следами крови, которые «имеют существенное значение для установления причастности фигуранта» к преступлению.
Уголовное дело уже направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
«Он не прятался»
Игорь Тальков-младший, сын музыканта, в беседе с News.ru заявил, что Шляфман не скрывался от следствия, а всех участников дела об убийстве назвал «жертвами».
«Все участники, фигурирующие в этом деле, в этой потасовке — Шляфман, Игорь Малахов, Азиза — все жертвы. Я кого-то лично знаю — Азизу, кого-то достаточно знаю. Тот же Шляфман был лучшим директором у отца, то, что он в Израиль собирался, я даже знал, и в 1995-м, когда следствие шло, он не прятался», — сказал он.
При этом мужчина выразил мнение, что его отца «убрали, чтобы другим было неповадно»: по его словам, Тальков «был выгоден для подготовки сознания людей перед уничтожением СССР» и «дал понять, что не будет молчать». В 2022 году «Пятый канал» со ссылкой на окружение певца сообщил, что незадолго до смерти Тальков приобрел газовый пистолет из-за анонимных угроз.
Супруга музыканта Татьяна в интервью kp.ru в 2016 году выражала мнение, что убийство ее мужа было спланировано.
«Чем больше времени проходит, тем больше я не верю в случайность: никого не задело, а Игоря убило. Возможно, Шляфман и Малахов были в сговоре <...> Шляфман не сразу сбежал в Израиль. Он не сбежал. Спокойно уехал», — рассказывала женщина.