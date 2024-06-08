Завершено расследование убийства Талькова. Его застрелили 33 года назад СК России: расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова завершено

Расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова завершено спустя 33 года после его смерти. Обвинения предъявлены концертному директору артиста Валерию Шляфману. Талькова застрелили 6 октября 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в Петербурге: по версии следствия, Шляфман поспорил с охраной певицы Азизы из-за очередности выступления артистов и попытался застрелить оппонента, но попал в Талькова. В 1992 году мужчину уже обвиняли в убийстве по неосторожности, теперь же следствие нашло в его действиях умысел.

Следователи ГСУ СК России по Санкт-Петербургу завершили расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Как сообщили в ведомстве, концертному директору Талькова Валерию Шляфману официально предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.

«Следствием установлено, что 6 октября 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов — Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову», — заявили в СК.

Пересмотр дела

Рок-музыканта Игоря Талькова убили 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге, где проходил сборный концерт многих артистов. Охранник певицы Азизы Игорь Малахов (умер в 2016 году) и Шляфман за кулисами поспорили из-за очередности выступлений, в результате конфликта Малахов открыл стрельбу у гримерки Талькова — завязалась перестрелка.

Изначально Шляфман проходил по делу свидетелем, а в убийстве подозревался Малахов, однако экспертизы показали, что смертельный выстрел сделал именно концертный директор Талькова.

Его заочно обвинили в убийстве по неосторожности, однако дело приостановили, так как обвиняемый скрылся от следствия — после гибели музыканта он уехал в Израиль. В 2018 году СК приступил к пересмотру дела и пришел к выводу, что в действиях концертного директора Талькова был умысел.

Как объяснила РБК адвокат Нина Аверина, представляющая интересы жены певца Татьяны Тальковой, расследование возобновили из-за изменений в законодательстве и судебной практике – стало возможным рассмотрение дела в отсутствии подсудимого и вынесение приговора заочно.

В СК сообщили, что допросили более 150 свидетелей, «среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия». Также были проведены генетические исследования и допрошены эксперты, которые работали над делом в 1991-1992 годах.

В частности, у одного из них изъяли вырезы из рубашки Шляфмана со следами крови, которые «имеют существенное значение для установления причастности фигуранта» к преступлению.

Уголовное дело уже направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

«Он не прятался»

Игорь Тальков-младший, сын музыканта, в беседе с News.ru заявил, что Шляфман не скрывался от следствия, а всех участников дела об убийстве назвал «жертвами».

«Все участники, фигурирующие в этом деле, в этой потасовке — Шляфман, Игорь Малахов, Азиза — все жертвы. Я кого-то лично знаю — Азизу, кого-то достаточно знаю. Тот же Шляфман был лучшим директором у отца, то, что он в Израиль собирался, я даже знал, и в 1995-м, когда следствие шло, он не прятался», — сказал он.

При этом мужчина выразил мнение, что его отца «убрали, чтобы другим было неповадно»: по его словам, Тальков «был выгоден для подготовки сознания людей перед уничтожением СССР» и «дал понять, что не будет молчать». В 2022 году «Пятый канал» со ссылкой на окружение певца сообщил, что незадолго до смерти Тальков приобрел газовый пистолет из-за анонимных угроз.

Супруга музыканта Татьяна в интервью kp.ru в 2016 году выражала мнение, что убийство ее мужа было спланировано.

«Чем больше времени проходит, тем больше я не верю в случайность: никого не задело, а Игоря убило. Возможно, Шляфман и Малахов были в сговоре <...> Шляфман не сразу сбежал в Израиль. Он не сбежал. Спокойно уехал», — рассказывала женщина.