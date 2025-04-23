Убийцу Талькова приговорили к 13 годам колонии

Обвиняемого по делу об убийстве Талькова приговорили к 13 годам колонии заочно

Следственный комитет России доказал вину Валерия Шляфмана в убийстве певца Игоря Талькова — его заочно приговорили к лишению свободы на 13 лет. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Суд приговорил Шляфмана Валерия Петровича и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима», — огласила приговор судья Петроградского районного суда.

Telegram-канал Следственного комитета России также опубликовал видео, в котором представитель СК подробно показал ход следственных действий по делу об убийстве Талькова, которое было возобновлено в 2021 году.

Было установлено, что в ходе конфликта, возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный», Шляфман выстрелил в Талькова из револьвера и смертельно ранил его.

Шляфман скрылся в Израиле и в 1992 году был заочно обвинен в убийстве по неосторожности. В 2021 году, возобновив дело, следователи пришли к выводу, что преступление было совершено умышленно.

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