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Найден убийца погибшего более 30 лет назад известного театрального актера

SHOT: в Москве спустя 30 лет поймали подозреваемого в убийстве актера Косовненко
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kino-teatr.ru/Telegram-канал SHOT

В Москве спустя 30 лет задержали подозреваемого в убийстве известного театрального актера Олега Косовненко. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, преступника поймали несколько дней назад. Им оказался ранее судимый за разбой житель Подмосковья Игорь Лысенко. Сейчас мужчина находится под стражей. Дело об убийстве актера расследуют столичные следователи.

11 сентября 1993 года Косовненко застрелили во дворе дома на улице Щукинская. Преступление произошло за несколько дней до премьеры спектакля, в котором он должен был играть.

Позже в другом районе столицы нашли тело бывшей девушки артистка. На ее шее обнаружили ножевые ранения.

В апреле этого года суд в Петербурге вынес приговор по делу о громком убийстве звезды 90-х, певца Игоря Талькова. Его застрелили прямо за кулисами концерта во время ссоры с директором певицы Азизы. Орудие убийства утопили в реке, а подозреваемый успел сбежать в Израиль. Дело не могли раскрыть более 30 лет. Кто виноват в смерти Талькова и где могло просчитаться следствие тех лет — в материале «Газеты.Ru».

Ранее погиб примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара».

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