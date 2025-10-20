Жена Хазанова избавилась от недвижимости в России вслед за мужем

Жена Геннадия Хазанова Злата Эльбаум продала недвижимость в России следом за мужем. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечается в публикации, общая стоимость недвижимости превысила 250 млн рублей. В перечень реализованного имущества вошли квартиры и роскошный коттедж.

Согласно данным издания, супруга народного артиста России продала дом в деревне Фоминское в Троицке площадью около 1200 кв. м с участком 7500 кв. м . Его стоимость составила около 120 млн рублей. Также Эльбаум избавилась от просторной квартиры в 165 квадратов в элитном поселке в Одинцовском районе Подмосковья, цена которой составила примерно 33 млн рублей. Данная квартира находилась через стенку от квартиры самого Хазанова, которую он тоже продал.

Жена Хазанова также продала половину квартиры на Арбате, где она делила право собственности со своим мужем. Ее доля оценивается более чем в 100 млн рублей.

Хазанов и Эльбаум вместе с 1970 года. У Златы имеется израильское гражданство, а сама она живет в Тель-Авиве. Также известно, что у супруги Хазанова в России с 2012 года зарегистрировано ИП. У пары есть единственная дочь Алиса, которая вместе с отцом владела квартирой на Спиридоновке и приняла участие в ее продаже.

До этого стало известно, что Геннадий Хазанов продал практически всю свою недвижимость на сумму свыше 706 млн рублей.

Ранее Хазанов применил физическое насилие к журналисту из-за вопроса об отъезде.