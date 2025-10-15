На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Иди отдыхай!»: 79-летний Хазанов набросился на журналиста с кулаками

Актер Хазанов применил физическое насилие к журналисту из-за вопроса от отъезде
true
true
true
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов вступил в конфликт с журналистом после вопросов о проданной недвижимости в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Сначала журналисты SHOT встретили 79-летнего артиста сразу после спектакля, когда он собирался сесть в машину. Там он уклончиво отвечал на вопросы о продаже имущества и планах отъезда из России. На вопрос об отъезде сказал: «Зачем?» Актер также подчеркнул, что продал не все свое имущество в России.

«А что-то у вас осталось? Много?» — поинтересовался у актера корреспондент и услышал в ответ: «Много».

Позднее ситуация обострилась уже у дома на Арбате, где, как утверждали СМИ, Хазанов недавно продал квартиру. Артист ударил по камере журналиста и несколько раз толкнул его, при этом произнеся: «Иди отдыхай! Ты почему ко мне подошёл? Иди, я с тобой поговорю».

13 октября SHOT сообщал, что Хазанов продал: квартиру площадью 246 кв. м на улице Малая Молчановка в районе Арбат примерно за 237 млн рублей; квартиру площадью 255 кв. м на улице Спиридоновка в Пресненском районе, предположительно, за 232 млн рублей; 114-метровую квартиру на улице Серафимовича в районе Якиманка за около 102 млн рублей.

В собственности у Хазанова осталась квартира площадью 39 кв. м на улице Люсиновская в Замоскворечье за примерно 21 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Слепаков проиграл суд в России из-за ошибки адвоката.

