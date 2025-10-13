Геннадий Хазанов продал почти всю недвижимость в России, но сохранил работу

SHOT: юморист Хазанов продал четыре квартиры и дом в Москве и Подмосковье

Народный артист РСФСР актер Геннадий Хазанов продал сразу пять объектов недвижимости в Москве и Московской области, в том числе квартиры и дома. «По скромным подсчетам», Хазанов получил за сделки порядка 706 млн рублей. При этом у него сохранились два бизнеса, также он продолжает занимать высокую должность.

Что продал Хазанов

79-летний артист Геннадий Хазанов продал квартиру площадью 246 кв. м на улице Малая Молчановка в районе Арбат примерно за 237 млн рублей, квартиру площадью 255 «квадратов» на улице Спиридоновка в Пресненском районе, предположительно, за 232 млн рублей, а также 114-метровую квартиру на на ул. Серафимовича в районе Якиманка за около 102 млн рублей, пишет Shot.

Кроме того, проданы трехэтажный дом с постройками (общая площадь — 845 кв. м) и земельным участком Хазанова площадью более 2,7 тыс. кв. м. в селе Дубки Одинцовского городского округа за приблизительно 112 млн рублей, а также квартира и кладовка (общей площадью 112 кв. м) в поселке Сосны того же округа за около 23 млн рублей, уточняет Telegram-канал.

В собственности у Хазанова осталась квартира площадью 39 кв. м на улице Люсиновская в Замоскворечье за примерно 21 млн рублей.

У народного артиста сохраняются действующие ИП, касающиеся творческой деятельности в области искусства, и ООО «Гидроресурс», которое занимается производством гидравлического и пневматического силового оборудования. В «Гидроресурсе» Хазанову принадлежит 41% акций. Telegram-канал пишет, что последние восемь лет это ООО не отчитывалось перед налоговой.

Также Хазанов продолжает числиться худруком Московского театра эстрады. Эту должность он занимает с 1997 года.

По информации Mash, Хазанов планирует в скором времени выступить на благотворительном концерте в Израиле. Вырученные с мероприятия деньги он намерен отдать на восстановление разрушенной из-за иранской ракеты больницы «Сорока» в Беэр-Шеве.

При этом Shot сообщил, что 14 октября Хазанов планирует выступить в Театре эстрады, а 31 октября — в Театре Вахтангова в Москве.

Позиция Хазанова после начала СВО

В марте 2022 года Хазанов уехал из России и несколько месяцев провел в Латвии. По словам ближайшего окружения актера, там он проходил лечение, однако подробности заболевания неизвестны. В августе того же года актер в беседе с Teleprogramma.pro опроверг слухи о своей эмиграции.

В феврале 2024 года представители общественного движения «Ветераны России» попросили председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и занимавшего на тот момент пост генпрокурора Игоря Краснова отменить концерт Хазанова в Москве, писал Mash.

Активисты утверждали, что Хазанов уехал из России после начала специальной военной операции, а затем записал видео, в котором назвал любовь к родине чувством, «присущим рабам». Они заявили, что таким образом артист якобы скрытно поддерживает Вооруженные силы Украины, и потребовали проверить, не являются ли действия Хазанова дискредитацией армии РФ.

Хазанов после этого рассказал РИА Новости, что ни от главы Следственного комитета, ни от Генеральной прокуратуры к нему никаких вопросов нет. Его концерт состоялся.

Как к Хазанову пришла популярность

Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. В 1960-х годах участвовал в команде КВН Московского инженерно-строительного института. С 1971 года начал работать в Москонцерте. Всесоюзный успех к нему пришел в 1975 году после того, как на телевидении показали его монолог студента кулинарного техникума.

Он выступал во многих жанрах, в том числе пародия, клоунада, эстрадная реприза. Исполнил роли и был актером дубляжа в более чем 30 картинах. В 22 фильмах и сериалах появился в качестве камео.