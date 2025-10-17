На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Приступы агрессии и мании»: психолог раскрыл особенности диагноза Бритни Спирс

Психолог Наумова: диагноз Бритни Спирс может быть причиной странного поведения
true
true
true
close
Depositphotos

У певицы Бритни Спирс диагностировано биполярное расстройство, которое может выражаться, в том числе, в опасном поведении – как для себя, так и для окружающих. Так психолог, психиатр Наталья Наумова оценила слова экс-супруга артистки о том, что та якобы пугала своих сыновей, заходя к ним в спальню с ножом.

Психиатр напомнила, что певица уже проявляла странное поведение, к которому, в том числе, можно отнести танцы с ножами. Не исключено, что она могла заходить в детскую комнату с опасным оружием, не отдавая себе в этом отчета, считает специалист.

«Это все признаки биполярного расстройства личности, потому что именно при таком диагнозе у человека в момент сильной злости и агрессии возникают маниакальные состояния. Если не проконтролировать такого человека, он может совершить преступление, не осознавая того, что он творит», — заявила психиатр в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она также напомнила, что певица не скрывает свой диагноз и уже сообщала о приеме лекарств от БАР. Эти препараты, вероятнее всего, и помогли ей справиться с кризисными периодами, заключила специалист.

Напомним, бывший муж певицы Кевин Федерлайн выпустил мемуары, в которых заявил, что Спирс часто приходила в спальню детей с ножом в руках, что его пугало. По его словам, сыновья просыпались по ночам и видели, как она молча стояла в дверях, наблюдая за ними спящими с ножом в руке, а после – разворачивалась и уходила без объяснений.

Представители Бритни Спирс, комментируя эти мемуары, заявили, что Кевин Федерлайн наживается на ее имени. В окружении певицы отметили, что он написал свою книгу с жуткими подробностями из жизни с певицей после того, как у него закончились деньги. Сама Бритни Спирс обвинила экс-супруга в травле, опровергла его слова и подчеркнула, что всегда хотела лишь спокойной жизни со своими сыновьями.

Ранее бывшие мужья Бритни Спирс обменялись колкостями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами