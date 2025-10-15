На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В окружении Спирс ответили на слова бывшего мужа певицы о ноже в детской

Представители Бритни Спирс заявили, что у бывшего мужа певицы закончились алименты
britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Представители Бритни Спирс в беседе с The Independent заявили, что бывший муж певицы Кевин Федерлайн наживается на ее имени.

В окружении Спирс отметили, что Федерлайн написал свою книгу с жуткими подробностями из жизни с певицей после того, как у него закончились деньги.

«Все, о чем она заботится, — это ее дети, Шон Престон и Джейден Джеймс, и их благополучие после этой сенсации. Она подробно описала об этом в своих мемуарах», — заявили представители артистки.

В своих мемуарах Федерлайн заявил, что Спирс часто приходила в спальню детей с ножом в руках. Это все очень пугало мужчину. И с каждым годом ситуация усугублялась.

«Иногда сыновья просыпались по ночам и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая за ними спящими с ножом в руке. Затем она разворачивалась и уходила без объяснений!» — написал экс-супруг певицы.

Ранее Бритни Спирс упала с лестницы и повредила ногу.

