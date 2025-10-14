Лариса Долина согласилась стать следующей участницей «Интервидения»

Певица Лариса Долина рассказала в беседе с изданием «Абзац», что не против стать участницей музыкального международного конкурса «Интервидение».

Долина отметила, что готова представить Россию на «Интервидении-2026».

«Почему бы и нет?» — заявила исполнительница.

Финал соревнования прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с композицией на арабском языке Huwa Dha Anta («Это именно ты»).

6 октября портал «Страсти» заявил, что певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, может представить Россию на «Интервидении» в 2026 году.

По данным издания, об участии Марго в международном конкурсе рассказал анонимный источник в Министерстве культуры России.

Ранее Киркоров отказался от посещения «Интервидения-2025», назвав песни слабыми.