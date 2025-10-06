На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Протеже Киркорова может представить России на «Интервидении-2026»

«Страсти»: певица Марго может стать участницей «Интервидения»
Пресс-служба ТНТ

Певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, может представить Россию на «Интервидении» в 2026 году. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, об участии Марго в международном конкурсе рассказал анонимный источник в Министерстве культуры России. Он назвал Овсянникову молодой, талантливой и яркой певицей, которая любит удивлять и побеждать.

«Многие у нас считают ее перспективной. Она нравится министру и другим моим коллегам. А еще эта история с отказом от «Евровидения» добавила ей баллов, немногие на это способны», — заявил источник.

Финал соревнования прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с композицией на арабском языке Huwa Dha Anta («Это именно ты»).

Ранее экс-солистка SEREBRO захотела поучаствовать в «Интервидении».

