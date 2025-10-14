«Мелкая сошка против королевы»: Кушанашвили вступился за Пугачеву перед Пригожиным

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал продюсера Иосифа Пригожина за то, что тот позволил себе негативные высказывания в адрес певицы Аллы Пугачевой. Своим мнением шоумен поделился в авторской YouTube-программе «Каково?!»

Накануне Пригожин отверг версию о том, что формат передачи «Рождественские встречи» был направлен на поддержку начинающих артистов. Он заявил, что истинная цель Пугачевой заключалась в самопиаре.

«Я хорошо помню те времена. Помню, что группы «А-Студио», например, не было бы без Аллы Пугачевой. Иосиф, тебе ли не знать! И не счесть артистов, которым она открыла дорогу», — заявил Кушанашвили.

По словам шоумена, подобными высказываниями продюсер продемонстрировал лишь свою бестактность.

«Говорить такие вещи про ту, по отношению к которой ты являешься мелкой сошкой, — это пример совершенно разнузданной невоспитанности. Говоря про кого-то, кто на троне, ты не избавляешься от характеристики заурядного дюжинного человека, который что-то там вякает в роли Моськи на слона», — добавил он.

Кушанашвили подчеркнул, что россияне обязаны Пугачевой тем, что артистка дарила слушателям хорошее настроение на протяжении нескольких десятилетий. Осуждать ее сейчас, выразил мнение он, — «свинство и отсутствие порядочности».

«Я помню времена, когда и я, и Иосиф Пригожин мечтали «облизать» Алле Пугачевой ботиночки. <…> Они (представители шоу-бизнеса — «Газета.Ru») в прихожей ждали, пока ее величество [Пугачева] соизволит кого-то из них принять. И тогда они, не исключая Иосифа Пригожина, называли ее королевой и властительницей дум — женщиной номер один в мире, коей она остаётся до сих пор», — подытожил Кушанашвили.

