«Хочется поскорее уехать»: известная актриса объяснила, почему не любит Петербург

Актриса Марина Васильева, известная по фильмам «Нелюбовь», «Бихэппи» и сериалу «Лихие», призналась, что не любит надолго приезжать в Санкт-Петербурге. О нелюбви к северной столице она рассказала в интервью журналу Hello.

«Интересно, что сейчас, когда я там бываю, мне хочется поскорее уехать. Город маленький, небо низкое, в метро никто не торопится… У меня другой ритм — я больше с Москвой резонирую», — объяснила Васильева.

По словам артистки, ее отец когда-то хотел, чтобы она училась в Петербурге на историка. Однако сама Марина выбрала актерскую карьеру и после окончания школы переехала из Пскова в Москву поступать в театральное училище.

Васильева вспомнила, что перед отъездом мама дала ей «5000 рублей — больше у нее не было — и сказала: «Лучше не возвращайся».

