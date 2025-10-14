На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Хочется поскорее уехать»: известная актриса объяснила, почему не любит Петербург

Актриса Васильева: когда бываю в Санкт-Петербурге, то хочется поскорее уехать
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Марина Васильева, известная по фильмам «Нелюбовь», «Бихэппи» и сериалу «Лихие», призналась, что не любит надолго приезжать в Санкт-Петербурге. О нелюбви к северной столице она рассказала в интервью журналу Hello.

«Интересно, что сейчас, когда я там бываю, мне хочется поскорее уехать. Город маленький, небо низкое, в метро никто не торопится… У меня другой ритм — я больше с Москвой резонирую», — объяснила Васильева.

По словам артистки, ее отец когда-то хотел, чтобы она училась в Петербурге на историка. Однако сама Марина выбрала актерскую карьеру и после окончания школы переехала из Пскова в Москву поступать в театральное училище.

Васильева вспомнила, что перед отъездом мама дала ей «5000 рублей — больше у нее не было — и сказала: «Лучше не возвращайся».

13 октября на НТВ стартовала премьера нового детективного сериала «Васька» — проекта от создателей популярных хитов телеканала «Первый отдел» и «Невский». Авторы вновь обращаются к теме службы и человеческих принципов, показывая, как непросто сохранить себя в профессии, где компромиссов быть не может. А одну из главных ролей в картине сыграл Васильевский остров. Район Петербурга с богатой историей и собственным жизненным ритмом становится отдельным героем проекта. Здесь прошлое соседствует с новыми кварталами, а старинные фасады скрывают повседневную жизнь, далекую от туристических открыток. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Марина Васильева описала впечатления от работы с актером Сергеем Шакуровым.

