На НТВ выходит новый сериал «Васька»: история о службе, принципах и петербургском характере

Васильевский остров задает тон

Название сериала не случайно: «Васька» — это народное имя Васильевского острова, где и происходят события. Район с богатой историей и собственным жизненным ритмом становится отдельным героем проекта. Здесь прошлое соседствует с новыми кварталами, а старинные фасады скрывают повседневную жизнь, далекую от туристических открыток.

Создатели сериала показывают город таким, каким его знают сами петербуржцы: дождливым, контрастным, немного суровым, но по-своему уютным. Васильевский остров задает тон всей истории — неспешный, сдержанный и честный.

Конфликт характеров

Главный герой — полковник уголовного розыска Александр Емелин (Александр Барановский). После удачной операции он уверен, что вскоре займет должность начальника отдела без приставки «и.о.». Но судьба распоряжается иначе: вместо него на пост назначают Василия Емельянова (Роман Грибков), переведенного из Пскова.

Ошибку в фамилии руководство объясняет недоразумением, но для Емелина это становится личным ударом. Нового начальника он встречает настороженно. Емельянов, впрочем, тоже не склонен уступать. В результате два опытных офицера, каждый со своими принципами, вынуждены работать бок о бок.

Постепенно противостояние перерастает в сотрудничество. И хотя конфликт не исчезает, оба героя учатся слышать друг друга. В сериале эта линия становится центральной — не только в профессиональном, но и человеческом смысле.

Принципы и убеждения

Актер Александр Барановский рассказывает, что за каждым героем стоят реальные прототипы, а сценарий основан на подлинных наблюдениях.

«Главная особенность сериала заключается в том, что за каждым из наших героев стоит реальная личность. Принципы и убеждения в этой истории точно не выдуманы», — говорит он.

По словам актера, Петербург — это город, который занимает большое место в его сердце, это город, которому он верит.

««Васька» — это удивительный, не парадный Петербург. Контрастный. Вязкий. Этот остров убеждает быть в команде. Иначе может утянуть на дно портовых гаваней», - подчеркивает он.

«История, которую я хотел снять много лет»

Режиссером проекта стал Генрих Кен, он признается, что «Васька» — его давняя мечта.

«Сериал «Васька» — это та работа, которую я хотел воплотить в жизнь много-много лет. К нему я отношусь трепетно и благодарен продюсерам за то, что они предложили мне придумать современную полицейскую историю», — отмечает он. — «Вместе с актерами мы попытались выстроить правдивые образы живых людей, современников, живущих в 2025 году».

Полковник, который ищет мотив

Исполнитель роли Василия Емельянова Роман Грибков считает «Ваську» криминально-психологической драмой. Его герой — полковник, решивший круто изменить свою жизнь во и перевестись из Пскова в Петербург.

«Емельянов как интеллектуал, психолог и руководитель видит свою задачу в том, чтобы выявить мотив, толкающий человека на преступление. Мотив — не как прокурорский термин, а как психологический триггер, приведший человека к отчаянному поступку», — подчеркивает актер.

По словам Романа Грибкова, в одной из сцен снялся его старший сын Степан. И коллеги недоумевали: «Ну как нашли молодого актера, так похожешь на Грибкова?»

Город как персонаж

Съемки проходили в Петербурге, главным образом на Васильевском острове. Создатели сериала сознательно отказались от декораций и снимали в реальных локациях: старых дворах, парадных, на набережных и в новых насыпных кварталах.

Зрители увидят привычный город — с дождем, гранитом, тихими улочками и мостами. «Особенность Васильевского острова в том, что с одной стороны у него под боком красавица-Нева, а с другой — Финский залив. Мы постарались передать атмосферу острова», — объясняет режиссер.

Женский взгляд

В сериале также снялась Анна Лутцева, сыгравшая супругу Емельянова. Ее героиня проходит путь до сильной и независимой личности.

«Когда-то счастливый брак Екатерины треснул по швам из-за недопонимания… В итоге она проходит путь становления в сильную, самодостаточную и реализованную в профессии женщину», — рассказывает актриса.

По словам Анны Лутцевой, многое для своей героини она брала от себя: «то, что не смогла сказать в личном опыте или прожить в реальности, то, чем хотела поделиться со зрителями и рассказать через мою героиню».

Атмосфера и детали

В «Ваське» есть место и для напряженных расследований, и для бытовых сцен, которые делают историю ближе зрителю. Есть здесь и юмор, и усталость, и ошибки, и сомнения героев.

Роман Грибков вспоминает одну из самых необычных сцен — гонка на самокатах со своей сериальной дочерью, которую он выполнил без дублера. «Я должен был на большой скорости ловко объехать нескольких пешеходов, предотвратить столкновение, резко затормозив и спрыгнув с самоката, извиниться за то, что напугал прогуливающуюся женщину, и продолжить преследование. При всем при этом мой герой не переставал отчитывать дочку за совершенный ею проступок… Этот эпизод получилось сыграть без каскадера», — отмечает актер.

Команда и производство

Продюсерами проекта выступили Тимур Вайнштейн, Вадим Островский, Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.

Режиссер-постановщик — Генрих Кен, операторы — Станислав Михайлов и Вячеслав Крылов, художники-постановщики — Виталий Сащиков и Георгий Мичри, сценарий написали Антон Зинченко, Василий Смирнов, Александр Самойлов и Дмитрий Дашко.

Съемки прошли в Санкт-Петербурге. В первом сезоне — 30 серий. Каждая рассказывает отдельную историю, связанную с общими героями и атмосферой города.

«О людях, которые не теряют себя»

Режиссер Генрих Кен подчеркивает, что сериал отличается достоверностью персонажей и ситуаций. «Вместе с актерами мы попытались выстроить правдивые образы живых людей, современников, живущих в 2025 году. Психологические сцены оказались непростыми в реализации, они требовали длительной проработки, погружения. А экшен-сцены осложнялись ограниченностью в локациях: автомобильные погони, взрывы и перестрелки мы снимали в центре города, а там всегда есть свои нюансы. Но по итогу все получилось», — отмечает он.

«Васька» — это сериал о человеческих характерах, о выборе между долгом и совестью и о Петербурге, который живет в своем ритме, даже когда гаснет дежурный свет в отделе.

Премьера сериала — 13 октября в 20:00 на НТВ.

