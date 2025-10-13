Стали известны детали романа Кэти Перри и Джастина Трюдо: «Ботаник поверить не может»

Thу Sun: певица Перри встречается с экс-премьером Канады Трюдо с начала лета

Стали известны детали романа американской певицы Кэти Перри и экс-премьера Канады Джастина Трюдо. Об этом пишет The Sun со ссылкой на собственные источники.

Пара тайно встречается с начала лета, рассказали инсайдеры.

Источники также отметили, что у Перри и Трюдо не получается проводить много времени вместе из-за гастролей звезды, однако они постоянно поддерживают связь в мессенджерах и по видеосвязи.

«Он чуть-чуть ботаник и поверить не может, что им заинтересовалась столь популярная и привлекательная женщина, как Кэти, а ей льстит, что с ней хочет встречаться настолько уважаемый политик», — говорит близкий к паре человек.

29 июля Кэти Перри засняли на ужине с Трюдо. Пару заметили за ужином в ресторане в Монреале. Певица и политик увлеченно разговаривали и пили коктейли.

После этого в сети возникла шуточная новость, что бывший возлюбленный артистки Орландо Блум поужинал с бывшим федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Накануне Кэти Перри и Джастина Трюдо застали целующимися на яхте.

В начале июля Кэти Перри рассталась с британским актером Орландо Блумом после шести лет брака. Трюдо в 2023 году развелся с супругой Софи Грегуар.

