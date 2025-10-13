Рассекречен баснословный размер наследства Дайан Китон

Рассекречен баснословный размер наследства голливудской звезды Дайан Китон. Об этом пишет Mirror.

По данным издания, ее состояние оценивается в $100 млн.

Дайан Китон никогда не была замужем и не имела кровных детей. В 50 лет она стала приемной матерью дочери Декстер и сына Дьюка. Подробности завещания актрисы пока не разглашаются, поэтому еще предстоит определить, каким наследникам и что именно она оставила.

Основу богатства Китон обеспечила актерская карьера, однако актриса также инвестировала в недвижимость: покупала для себя, а после продавала дороже дизайнерские дома, отделкой которых руководила.

Ее любимым проектом был «дом мечты» в Лос-Анджелесе. Актриса потратила почти десять лет на проектирование и ремонт особняка с пятью спальнями и описала этот процесс в книге под названием «Дом, который построил Pinterest». Вдохновением для создания этого послужила детская сказка «Три поросенка» — актриса с детства мечтала жить в кирпичном доме.

Этот дом Дайан Китон выставила на продажу за $29 млн в начале 2025 года, когда ее здоровье внезапно ухудшилось.

Обладательницы «Оскара», звезды фильмов «Энни Холл» и «Крестный отец» Дайан Китон не стало на 80-м году жизни 11 октября. Китон стала легендой в 1970-е, когда начала сниматься у Вуди Аллена. Созданный ею образ одинокой женщины из Нью-Йорка с амбициями и определенным стилем стал каноническим. Больше об актрисе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о последних днях Дайан Китон.