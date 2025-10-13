Лидер «Агаты Кристи» отреагировал на новости о воссоединении группы

Экс-лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов опроверг новости о воссоединении с братом Глебом ради совместного концерта. Об этом он рассказал ЕАН, комментируя информацию о том, что их совместный концерт пройдет в Лужниках впервые за 16 лет.

По словам лидера коллектива, на данный момент это невозможно.

«Мой директор, как профессионал, грамотно оценил гипотезу большой площадки чисто теоретически. На практике, в настоящий момент это абсолютно невозможно до тех пор, пока Глеб Рудольфович не придет в состояние ясности и не переоценит свои взгляды на жизнь», — заявил Самойлов.

Он добавил, что сейчас жизнь его брата контролирует он он сам, а его директор Дмитрий Хакимов. Самойлов подчеркнул, что его родственник находится «под его тотальным контролем и управлением».

4 октября Вадим Самойлов рассказал о конфликте и суде с братом и сооснователем коллектива. По словам Самойлова-старшего, он всегда знал, что его с братом пути разойдутся. Однако, когда Глеб Самойлов попытался отсудить у него песни «Агаты Кристи», все равно испытал разочарование, добавил музыкант.

Ранее сообщалось, что концерт экс-фронтмена «Агаты Кристи» отменили под угрозой минирования.