Лидер «Агаты Кристи» о конфликте и суде с братом: «Я открыт к диалогу»

Музыкант Вадим Самойлов заявил, что не поддерживает отношений с братом Глебом

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал о конфликте и суде с братом и сооснователем коллектива — Глебом Самойловым. Об этом сообщает «СтарХит».

По словам Самойлова-старшего, он всегда знал, что его с братом пути разойдутся. Однако, когда Глеб Самойлов попытался отсудить у него песни «Агаты Кристи», все равно испытал разочарование.

«В настоящий момент мы не поддерживаем никаких отношений с братом. Но я открыт к диалогу», — сказал он.

В августе Вадим Самойлов признался, что ведет работу над новым студийным альбомом. По его словам, материал, который он вынашивал несколько лет, станет «творческой исповедью».

«Альбом такой философский и <…> автобиографический в плане <…> творческой истории», — пояснил Самойлов.

Ранее Самойлов говорил, что личная свобода в России более поощряема, чем в Европе.