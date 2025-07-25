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Друг Высоцкого рассказал о сне, который увидел после кончины артиста

Художник Шемякин рассказал, что после кончины Высоцкого увидел его во сне
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Pierre Bernard/designobserver.com

25 июля 1980 года умер заслуженный артист РСФСР, певец и актер Владимир Высоцкий. Его лучший друг художник Михаил Шемякин в память о нем открывает в Санкт-Петербурге выставку «Высоцкий и Шемякин. Созвучие». Воспоминаниями об артисте он поделился в большом интервью проекту «Сноб».

По словам Шемякина немногим позже после кончины Высоцкого ему приснился сон, где он встретился со своим другом.

«Он был очень живым, сияющим. Я прошептал ему: «Ты умер?», а он ответил: «В общем, да. Но все-таки я жив. Я сейчас в Москве». Я спрашиваю: «И что там сегодня хорошего?», а он: «Я не в той Москве, о которой ты подумал. Я в Москве кабацкой, старой! Я хожу по кабакам, мне везде дают гитару, я пою — и мне все подпевают», — рассказал художник.

Он подчеркнул, что Высоцкий всегда был и будет для него одним из ближайших друзей и смерть этому не мешает.

В июле стало известно, что Высоцкий споет на сцене в виде цифрового аватара.

Выступление цифрового Высоцкого состоится 24 октября на сцене Live Арены в Москве. К нему присоединятся виртуальные образы Полины Гагариной, Леонида Агутина, Григория Лепса и Сергея Шнурова. Песни артиста прозвучат в новых аранжировках для джазового и симфонического оркестра.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к Высоцкому.

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