Юрист объяснил, почему с Мити Фомина требуют полмиллиона за исполнение патриотических песен

Певец Митя Фомин, с которого два лейбла требуют полмиллиона рублей за исполнение песен «Моя Москва» и «Темная ночь», обязан был выплатить авторские отчисления правообладателям. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, отметив, что даже патриотические песни нельзя исполнять «свободно».

«Некоторые исполнители ошибочно полагают, что самые известные произведения являются народным достоянием. Исполнение любой песни публично, в том числе на концертах и телевидении, является использованием объекта авторского права. Для этого необходимо получить разрешение от правообладателей — наследников авторов или специализированных организаций, управляющих правами на коллективной основе, — и выплатить им вознаграждение. Активность по взысканию таких сборов традиционно возрастает после массовых новогодних телеэфиров, когда фиксируется множество нарушений. Распространено заблуждение, что старые, особенно патриотические песни можно использовать свободно. Это не так. Возьмем «Темную ночь». Хотя она написана в 1943 году, 70-летний срок охраны исчисляется не с момента создания или обнародования, а с даты смерти последнего автора. Композитор Никита Богословский ушел из жизни в 2004 году, а поэт Владимир Агатов — в 1966. Таким образом, права наследников Богословского истекают лишь в 2074 году, а Агатова — в 2036. Патриотическая тематика не отменяет интеллектуальных прав. Митя Фомин и другие современные исполнители обязаны соблюдать закон и выплачивать положенные отчисления. Уважение к наследию — это в том числе и уважение к правам тех, кто его сохраняет», — сказал он.

11 октября Telegram-канал Mash сообщил, что два крупных музыкальных агентства России подали иск против экс-фронтмена группы Hi-Fi Мити Фомина, требуя компенсацию в размере 500 тыс. рублей. Представитель артиста Валерия Рытвина объяснила СМИ, что причиной судебного разбирательства стал концерт, на котором певец исполнил композиции «Моя Москва» и «Темная ночь». Прежде чем исполнить треки артист получил согласие от правообладателей — компаний «Национальное музыкальное издательство» и «Первое музыкальное издательство», однако лейблам «не понравилось» то, что запись с выступления Фомина появилась в сети — это и стало поводом обращения компаний в суд с иском о нарушении авторских прав.

Рытвина уточнила, что певец пытался мирно решить вопрос — предлагал 400 тыс. рублей компенсации, но его предложение было отклонено.

