Юрист предрек долгий развод Джигану и Оксане Самойловой

Юрист Хаминский: алименты Джигана при разводе могут составить до половины от его дохода

В случае развода рэпера Джигана с блогером Оксаной Самойловой алименты на детей могут составить до половины его дохода. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, отметив, что супругов ждет долгий бракоразводный процесс из-за отсутствия брачного договора.

«За годы брака супруги скопили значительное состояние. В их собственности находится особняк в Подмосковье, московская квартира, несколько автомобилей и бизнес-активы, включая бренд одежды Самойловой и музыкальные права Джигана. Судя по тому, что брачный контракт, скорее всего, отсутствует, разделу подлежит все совместно нажитое имущество. Основная сложность будет заключаться в оценке нематериальных активов. Кроме того, у пары четверо несовершеннолетних детей. Самойлова уже заявила о намерении оставить детей с собой. Если дети останутся с матерью, Джигана обяжут выплачивать алименты в размере до половины от своего дохода. Процесс расторжения брака может занять несколько месяцев. Основные споры развернутся вокруг раздела имущества, особенно бизнес-активов и авторских прав, определения места жительства детей и размера алиментов. Учитывая отсутствие брачного договора и сложность оценки активов, супругов ожидает длительный судебный процесс», — сказал он.

9 октября стало известно, что Самойлова подала на развод с Джиганом — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Блогерша и рэпер пока никак не комментировали информацию.

До этого Самойлова почти месяц не вела соцсети. Некоторые подписчики сразу предположили, что у блогерши проблемы в браке.

У пары четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид. Бизнесвумен недавно призналась, что мечтает еще об одной дочери.

Ранее Самойлова заявляла, что ее никогда не любили просто так.