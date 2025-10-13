На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший гитарист «Арии» попал в базу «Миротворца»

Музыкант Сергей Маврин оказался в базе «Миротворца»
Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-гитарист группы «Ария» Сергей Маврин оказался в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Это выяснила «Газета.Ru».

Маврина обвиняют в пропаганде войны, а также «российского фашизма и нацизма», публичной поддержке «российской агрессии против Украины» и «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные российскими захватчиками территории».

Создатели сайта назвали музыканта соучастником «преступлений российской власти против Украины и ее граждан».

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

В базе «Миротворца» числятся такие артисты, как Олег Газманов, Никита Джигурда, Елена Воробей, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Сергей Шнуров, Нюша, Ольга Кабо, Никита Михалков, Валерий Леонтьев, Дмитрий Хрусталев, Анна Asti, Анастасия Ивлеева, Сарик Андреасян и другие.

Ранее Анастасия Толстая внесена в украинскую базу «Миротворец».

