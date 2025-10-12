Анастасия Толстая внесена в украинскую базу «Миротворец»

Актриса и режиссер Анастасия Толстая оказалась в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Это выяснила «Газета.Ru».

Толстую обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «публичную поддержку и оправдание российской агрессии против Украины» и участии «в попытках легализации оккупации российско-фашистскими захватчиками территорий Украины».

Создатели сайта заявили, что был зафиксирован факт «незаконного временного пребывания» Толстой в Крыму в 2021 году.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

В базе «Миротворца» числятся такие артисты, как Олег Газманов, Никита Джигурда, Елена Воробей, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Сергей Шнуров, Нюша, Ольга Кабо, Никита Михалков, Валерий Леонтьев, Дмитрий Хрусталев, Анна Asti, Анастасия Ивлеева, Сарик Андреасян и другие.

