Сергей Безруков об отмене русской культуры: «Заканчивалось плохо»

Актер Сергей Безруков назвал глупостью отмену русской культуры
true
true
true
close
ТНТ

Актер Сергей Безруков заявил в беседе с РИА Новости, что у других стран никогда не получится отменить русскую культуру.

Безруков уверен, что культуру России нельзя запретить или отменить.

«Многие в истории пытались это делать. Заканчивалось плохо для тех, кто отменял», — заявил артист.

По словам Безрукова, отмену культуры можно сравнить с борьбой использования русского языка за границей. Он назвал эти явления несусветной глупостью, которая ни к чему хорошему не приведет.

«Мы уходим, политики уходят. Одни сменяют других. Те, кто выступает за культуру из политиков, те несут добро и работают на вечность. Те, кто пытается бороться с культурой, стираются в памяти истории навсегда», — поделился актер.

По мнению Безрукова, в настоящее время в западных странах модно «уничтожать и поносить» все русское. Актер заявил, что россиянин, любящий родину, не может не реагировать на происходящее в мире.

Ранее Безруков заявил о необходимости говорить о преданных России людях.

