Безруков заявил о западной моде на «уничтожение» всего русского

Актер Безруков заявил, что на Западе можно уничтожать все русское

Народный артист России Сергей Безруков в беседе с ТАСС возмутился уничижительному отношению к России на Западе.

По мнению Безрукова, в настоящее время в западных странах модно «уничтожать и поносить» всё русское. Актер заявил, что россиянин, любящий родину, не может не реагировать на происходящее в мире.

«Как можно так относиться к нам? Как можно относиться к нашей культуре? Как можно относиться к русскому языку?» — поделился артист.

Безруков считает, что похожее настроение настоящего времени заметно даже в творчестве поэта Сергея Есенина.

«Если сейчас вас всё это задевает, то вот, пожалуйста, вам та самая есенинская боль», — заявил актер.

В августе Министерство обороны России наградило Сергея Безрукова медалью «За укрепление боевого содружества».

В приказе министерства говорилось, что Безруков внес «большой личный вклад в укрепление боевого содружества и поднятие морального боевого духа военнослужащих, участвующих в выполнении задач специальной военной операции, и членов их семей».

Ранее Сергей Безруков назвал лучшую роль Никиты Кологривого.