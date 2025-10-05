Безруков заявил о необходимости говорить о преданных России людях

Народный артист России Сергей Безруков заявил ТАСС о необходимости говорить о людях, которые преданы России.

По мнению Безрукова, важно сейчас рассказывать о личностях, которые были преданы своей стране, несмотря на тяжелые времена. К таким людям он отнес Сергея Есенина. Актер уверен, что поэт любил свою родину и никогда ее не предавал.

«Есенин, при том, что ему многое не нравилось, конечно же, был из тех поэтов, которые ощущали боль народную. Чувствовал то, что происходило в России, как личную боль», — поделился артист.

В октябре Безруков возмутился уничижительному отношению к России на Западе.

По мнению артиста, в настоящее время в западных странах модно «уничтожать и поносить» все русское. Актер заявил, что россиянин, любящий родину, не может не реагировать на происходящее в мире.

Безруков считает, что похожее настроение настоящего времени заметно даже в творчестве поэта Сергея Есенина.

