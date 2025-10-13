На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Геннадий Хазанов продал недвижимость в России почти на 1 млрд рублей

Shot: комик Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в России
Сергей Пятаков/РИА Новости

Комик и телеведущий Геннадий Хазанов продал недвижимость в России почти за 1 млрд рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, речь идет о пяти объектах в Москве и области общей стоимостью около 706 миллионов рублей. А именно: квартира площадью 246 кв. м в районе Арбат (около 237 млн рублей); квартира площадью 255 кв. м в Пресненском районе (около 232 млн рублей); трехэтажный дом с постройками (общей площадью 845 кв. м) и земельным участком (площадью 2722 кв. м) в селе Дубки Одинцовского г. о. (около 112 млн рублей); квартира в поселке Сосны Одинцовского г. о. площадью 112 кв. м (около 23 млн рублей).

Как отмечает Shot, Хазанов остался собственником одной квартиры площадью 39 кв. м в районе Замоскворечье. У артиста сохраняются действующие ИП (творческая деятельность в области искусства) и 41% акций ООО «Гидроресурс».

12 октября Геннадия Хазанова оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. Telegram-канал Mash утверждал, что артист нанял разнорабочих в Московский театр эстрады и не оформил их официально. Представители учреждения заявили, что нарушения связаны с технической ошибкой.

