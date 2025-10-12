На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Геннадия Хазанова оштрафовали за неформальные трудовые отношения

Mash: телеведущего Геннадия Хазанова оштрафовали на 1,5 тыс. рублей
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Комик и телеведущего Геннадия Хазанова оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, на Хазанова завели пять административных дел после обращения Пенсионного фонда. Утверждается, что артист нанял разнорабочих в Московский театр эстрады и не оформил их официально. Представители учреждения заявили, что нарушения связаны с технической ошибкой.

Хазанов является художественным руководителем Московского театра эстрады с 1997 года.

В декабре 2024 года Геннадий Хазанов рассказал, что из-за отсутствия полноценного израильского загранпаспорта ему не выдали визу в Великобританию.

По словам Хазанова, в начале 90-х вместе с израильским гражданством он получил даркон — заграничный паспорт, позволяющий въезжать в более чем 150 стран. Затем юмористу выдали так называемый лессе-пассе — израильский проездной документ, который дает право безвизового въезда в меньшее число иностранных государств.

Ранее сообщалось, что певица Слава намерена обратиться к специалисту из-за проблем с психикой.

