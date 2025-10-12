«За шашлык отвечу!»: Высоцкая о своем эмоциональном срыве на съемках

Актриса Юлия Высоцкая призналась, что рыдала на съемках шашлыка для «Едим дома!»

Телеведущая Юлия Высоцкая призналась на YouTube-шоу «ALEKO In My Bag», что считает провалами лишь два случая, произошедшие на съемках кулинарного шоу «Едим дома».

«Провалов было реально два: горелые помидоры и шашлык. За шашлык я отвечу! Пандемия, и мой оператор отказывается надеть маску. Я очень волнуюсь, что будет. У меня начинается истерика, и я прямо начинаю рыдать», — поделилась актриса.

По словам Высоцкой, всю съемку она старалась поддерживать себя в стабильном эмоциональном состоянии, поэтому не уделяла должного внимания блюду, которое готовила.

«Честно говоря, всю остальную съемку пыталась не плакать. Горели шашлыки или нет — мне было пофиг. Главное, чтобы все закончилось и никто не заразился», — призналась она.

Телеведущая по-прежнему считает свои сырники «самыми вкусными на свете», несмотря на то, что ее рецепт был раскритикован интернет-пользователями.

«Если вы когда-нибудь попробуете эти сырники, то другие есть не будете. Внутри получается текучий крем без сахара, а корка карамельная сверху — и получается, что внутри они текут, а сверху хрустят», — пояснила она.

Также Высоцкая подчеркнула, что никогда не позиционировала себя как профессиональный повар, а всегда оставалась любителем, делящимся своим опытом с аудиторией.

«Все-таки мы это начали в 2003 году. Никаких подстав или шефов, которые приносят тебе красиво в кадр, не было. Мне все делали, как получается. Это были ошибки нормального человека», — отметила она.

