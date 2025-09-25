На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мафия лишила Джигурду наследства

Шоумен Джигурда заявил, что не получил наследство подруги из-за мафии
Светлана Шевченко/РИА Новости

Шоумен, актер и певец Никита Джигурда признался в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что не смог получить наследство подруги Людмилы Браташ из-за мафии.

По словам Джигурды, к кончине Браташ причастен ее водитель Дмитрий Куронов. Женщина успела переписать многомиллиардное наследство на шоумена. Однако после того, как Браташ не стало, ее сестра Светлана Романова решила оспорить завещание. Джигурда проиграл суд.

Артист уверен, что в этом деле замешана мафия. Он рассказал, что на днях узнал о кончине Куронова. Тогда Джигурда принял решение «спрыгнуть» с этого дела.

«Мне четко сказали — дело в оффшорных счетах. Когда пробили оффшорные острова — там бабки такие... И остались. Романова — пешка. <...> Мне и до этого угрожали, мне сказали и убрали Куронова, а ты следующий. Мафия работает, отжимает, и это бизнес», — заявил артист.

Артист познакомился с Браташ в 2010 году во время отдыха за границей. Тогда предпринимательница якобы написала завещание на имя Никиты Джигурды. После того как Людмилы Браташ не стало, артист вместе с супругой Мариной Анисиной начали попытки доказать в суде, что бизнесвумен оставила им в наследство четыре жилплощади и все накопления.

