«30 лет свободы были чудом»: Молочников объяснил, почему не вернется в Россию

Режиссер Молочников заявил, что не вернется в Россию из-за отсутствия перспектив

Режиссер Александр Молочников признался в интервью «Би-би-си», что не планирует возвращаться в Россию, несмотря на ностальгию по родным местам.

«Бывали моменты, когда мне очень хотелось вернуться. Мне и сейчас хочется в какую-то секунду прогуляться по петербургской набережной, особенно когда приезжаю в Ригу, где все очень похоже», — признался постановщик.

Молочников подчеркнул, что его нынешнее творчество не вписывается в современные реалии России. По его словам, стране свойственно именно то, что происходит сейчас, а прежние 30 лет свободы были «чудом или галлюцинациями».

«Мне не хочется жить в России и даже приезжать работать. То, что я делаю, не вписывается в эту органичность», — отметил он.

По словам Молочникова, его возвращение в Россию также будет свидетельствовать о том, что он сделал шаг назад в профессиональном плане. Режиссер заявил, что его карьера за рубежом стремительно развивается.

«Мы получили две премии BAFTA, съездили на нереальный фестиваль в Тель-Авив. Я познакомился с Паоло Соррентино, Вернером Херцогом, Джафаром Панахи, Лорой Дерн и Адамом Сэндлером. Господи, боже мой, мог ли я мечтать о таком?» — рассказал Молочников.

Главное преимущество нынешнего положения, отметил режиссер, заключается в том, что на Западе присутствуют творческие перспективы и есть ощущение продолжения карьеры.

«Есть ощущение какого-то продолжения. Зачем мне сейчас думать, а не вернуться ли мне в МХТ имени Чехова?» — подытожил он.

