На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«30 лет свободы были чудом»: Молочников объяснил, почему не вернется в Россию

Режиссер Молочников заявил, что не вернется в Россию из-за отсутствия перспектив
true
true
true
close
YouTube

Режиссер Александр Молочников признался в интервью «Би-би-си», что не планирует возвращаться в Россию, несмотря на ностальгию по родным местам.

«Бывали моменты, когда мне очень хотелось вернуться. Мне и сейчас хочется в какую-то секунду прогуляться по петербургской набережной, особенно когда приезжаю в Ригу, где все очень похоже», — признался постановщик.

Молочников подчеркнул, что его нынешнее творчество не вписывается в современные реалии России. По его словам, стране свойственно именно то, что происходит сейчас, а прежние 30 лет свободы были «чудом или галлюцинациями».

«Мне не хочется жить в России и даже приезжать работать. То, что я делаю, не вписывается в эту органичность», — отметил он.

По словам Молочникова, его возвращение в Россию также будет свидетельствовать о том, что он сделал шаг назад в профессиональном плане. Режиссер заявил, что его карьера за рубежом стремительно развивается.

«Мы получили две премии BAFTA, съездили на нереальный фестиваль в Тель-Авив. Я познакомился с Паоло Соррентино, Вернером Херцогом, Джафаром Панахи, Лорой Дерн и Адамом Сэндлером. Господи, боже мой, мог ли я мечтать о таком?» — рассказал Молочников.

Главное преимущество нынешнего положения, отметил режиссер, заключается в том, что на Западе присутствуют творческие перспективы и есть ощущение продолжения карьеры.

«Есть ощущение какого-то продолжения. Зачем мне сейчас думать, а не вернуться ли мне в МХТ имени Чехова?» — подытожил он.

Ранее сообщалось, что дети Пугачевой и Галкина могут остаться без российских паспортов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами