На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-редактор Первого канала о коллегах из России: «Спиваются и не знают, как жить»

Тележурналистка Овсянникова: коллеги из РФ находятся в депрессии и спиваются
true
true
true
close
Christophe Ena/AP

Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова (признана в РФ иностранным агентом) предположила, что ее бывшие коллеги, которые остались в России, находятся в подавленном эмоциональном состоянии на фоне сложившейся в стране ситуации. Своим мнением тележурналистка поделилась в YouTube-беседе c Юлией Таратутой (признана в РФ иностранным агентом).

По словам Овсянниковой, она не может точно утверждать, что на самом деле чувствуют ее экс-коллеги на четвертый год специальной военной операции России на Украине, поскольку большинство из них прекратили общение с ней. Однако у нее сложилось личное впечатление относительно этого.

«По моим личным ощущениям, люди находятся в глубокой депрессии. Они спиваются и не знают, как жить. Многие находятся в вынужденной эмиграции. Они прекрасно понимают, что корабль тонет, но не знают, как спрыгнуть с этого корабля. Я думаю, что их эмоциональное состояние достаточно тяжелое», — заявила Овсянникова.

Журналистка подытожила свой комментарий на эту тему фразой: «Я рада, что не нахожусь в этой системе сейчас».

Овсянникова стала известна после того, как устроила акцию в прямом эфире «Первого канала» в марте 2022 года. Она ворвалась в студию программы «Время», развернув за спиной у ведущей Екатерины Андреевой плакат с требованием остановить военные действия.

Ранее журналисты раскрыли размер пенсии покинувшей Россию Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами