Экс-редактор Первого канала о коллегах из России: «Спиваются и не знают, как жить»

Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова (признана в РФ иностранным агентом) предположила, что ее бывшие коллеги, которые остались в России, находятся в подавленном эмоциональном состоянии на фоне сложившейся в стране ситуации. Своим мнением тележурналистка поделилась в YouTube-беседе c Юлией Таратутой (признана в РФ иностранным агентом).

По словам Овсянниковой, она не может точно утверждать, что на самом деле чувствуют ее экс-коллеги на четвертый год специальной военной операции России на Украине, поскольку большинство из них прекратили общение с ней. Однако у нее сложилось личное впечатление относительно этого.

«По моим личным ощущениям, люди находятся в глубокой депрессии. Они спиваются и не знают, как жить. Многие находятся в вынужденной эмиграции. Они прекрасно понимают, что корабль тонет, но не знают, как спрыгнуть с этого корабля. Я думаю, что их эмоциональное состояние достаточно тяжелое», — заявила Овсянникова.

Журналистка подытожила свой комментарий на эту тему фразой: «Я рада, что не нахожусь в этой системе сейчас».

Овсянникова стала известна после того, как устроила акцию в прямом эфире «Первого канала» в марте 2022 года. Она ворвалась в студию программы «Время», развернув за спиной у ведущей Екатерины Андреевой плакат с требованием остановить военные действия.

Ранее журналисты раскрыли размер пенсии покинувшей Россию Пугачевой.