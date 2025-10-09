Пресняков о работе с Подольской: «Это и вызов, и удовольствие»

Певец Владимир Пресняков признался, что совместная работа с супругой Натальей Подольской, с которой они отметили 15 лет совместной жизни, — «это и вызов, и удовольствие». Об этом он рассказал «Пятому каналу».

Супруги вошли в состав в жюри в восьмом сезоне конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг».

«Совместно, конечно, тяжелее. В то же время еще проще, потому что, во-первых, ты меньше говоришь, потому что, как вы понимаете, женщины любят побольше поболтать. Я не знаю ни одного мужчины, который рядом со своей женой говорил бы больше. Хотя есть дурочки такие, которым не жить потом после этого», — сказал певец.

По его словам, ему повезло с женой, потому что между ними царит редкое взаимопонимание. Пресняков подчеркнул, что они живут и мыслят одинаково, что является их «интересной позицией».

3 октября «Газете.Ru» сообщили, что Владимир Пресняков хотел бы посотрудничать с группой Wildways, Ваней Дмитриенко и Mary Gu. По словам музыканта, в молодых артистах ему нравится то, что они готовы искать и пробовать что-то новое, а также максимально открыты к экспериментам.

