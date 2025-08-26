На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владимир Пресняков впервые о разводе сына: «Это назревало»

Певец Владимир Пресняков заявил, что его сын ищет что-то новое после развода
true
true
true
close
Евгения Новоженина/РИА Новости

Певец Владимир Пресняков сообщил в беседе с kp.ru, что его сын Никита находится на новом этапе жизни после развода.

Пресняков заявил, что у его сына «классное» состояние на данный момент. По словам артиста, Никита ищет что-то новое. Музыкант добавил, что поддерживает Преснякова-младшего. Он назвал Никиту своим сыном и другом.

Пресняков добавил, что развод Никиты и Алены произошел не внезапно.

«Это назревало и произошло. Вообще надо бороться за жизнь, а за любовь вдвойне. Вот наш брак держится на том, что мы каждый день работаем над тем, чтобы он был классным… Они боролись, конечно, боролись. Просто жизнь делает вот так… В этом нет ничего такого особенного. Мы все через это проходим», — поделился музыкант.

Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

19 августа Никита Пресняков объявил о расставании с Аленой Красновой после восьми лет брака. Внук Пугачевой написал, что они решили развестись из-за расхождения во взглядах «на жизнь и будущее».

Ранее любовник Дибровой тайно подал иск на развод.

