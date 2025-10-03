Владимир Пресняков назвал имена молодых артистов, с которыми мечтает сотрудничать

Певец Пресняков заявил, что готов к коллаборациям с Wildways и Ваней Дмитриенко

Певец и композитор Владимир Пресняков признался, что хотел бы посотрудничать с группой Wildways, Ваней Дмитриенко и Mary Gu. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сервисе МТС Музыка, которое узнало у музыканта об опыте наставничества в преддверии Дня учителя.

«Я уже примерял на себя роль наставника в проекте «Голос», а сейчас набираю команду в новом сезоне «Голос. Дети». Мне нравится делиться своим опытом с молодыми артистами, помогать им раскрыться и найти себя. А еще это всегда очень волнительно и ответственно. Стараюсь дать лучшее, что имею», — заявил Пресняков.

По словам музыканта, в молодых артистах ему нравится то, что они готовы искать и пробовать что-то новое, а также максимально открыты к экспериментам.

«Слежу за многими молодыми артистами. Мне было бы интересно посотрудничать с Wildways, Ваней Дмитриенко и Mary Gu», — подчеркнул Пресняков.

МТС Музыка также провел масштабное исследование среди молодых артистов, выяснив, что наставничество играет важную роль в карьере начинающих музыкантов.

65% молодых исполнителей имеют менторов, причем 73% из них — это профессиональные музыканты, чье видение музыки находит отклик у учеников. Идеальными наставниками, по версии фрешменов, являются Баста, Диана Арбенина, Антон Беляев, Леонид Агутин и SALUKI.

