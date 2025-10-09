Константин Хабенский сыграет в сериале про 90-е

Артисты Елена Тронина и Константин Хабенский присоединились к актерскому составу в сериале «Казино». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Действие картины разворачивается в 90-е после развала Советского Союза. В ней рассказывается о подающей надежды студентке Мехмата МГУ Маше. Девушка вынуждена бросить учебу после того, как узнала, что отец лишился квартиры в Новосибирске и оказался в долгах. Она устраивается работать крупье в элитном английском казино в центре Москвы. Там она знакомится с амбициозным предпринимателем Мавриным, который втягивает ее в интригующий, но опасный мир.

Режиссером проекта выступил Алексей Кузмин-Тарасов. Над сценарием работали Никита Попов, Максим Жегалин и Евгений Керов. Сериал планируют выпустить в 2026 году.

Шоураннер «Казино» Александра Ремизова призналась, что на создание проекта ее вдохновила история реальной женщины.

«О времени, о ее жизни в это время и, конечно, о том, как она попала на работу в казино. Мне стало интересно исследовать, как во времена вседозволенности и погони за деньгами девушка с блестящим карьерным потенциалом решила бросить учебу и пойти работать крупье, чтобы просто выжить. Именно эта драма человеческой жизни на фоне исторических событий, когда свобода обернулась жестокой реальностью, легла в основу проекта о Маше и ее окружении», — поделилась шоураннер.

Ранее Гузеева намекнула на лицемерие Кудрявцевой после передачи о мошенничестве.