Гузеева намекнула на лицемерие Кудрявцевой после передачи о мошенничестве

Актриса Гузеева заявила, что Кудрявцева не позвала ее на съемки о мошенничестве с продажей вилл

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировала выпуск «Звезды сошлись», посвященный ее участию в мошеннической схеме с продажей вилл на Бали.

Гузеева обратилась к ведущей проекта Лере Кудрявцевой, заявив, что переживает о ее ментальном здоровье. Артистка считает, что коллега поступила лицемерно.

«Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива! Ведь накануне в Болгарии ты лично меня поддерживала, говорила, что все это – издержки популярности», — отметила актриса.

По словам Гузеевой, Кудрявцева также не пригласила ее на эпизод передачи. Как отметила артистка, телеведущая также забыла рассказать зрителям, что застройщик, которого обвиняют в мошенничестве, Сергей Домогацкий – не чужой ей человек.

Актриса опубликовала фото Кудрявцевой с Домогацким.

«Ужасная рассеянность! Здоровья тебе, моя хорошая. Надеюсь, все наладится, и когда будет разговор о порядочности – ты не забудешь пригласить меня в эфир», — заключила артистка.

В июне жертва мошенников по имени Виктория призналась, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы Ларисы Гузеевой. Девушка до сих пор не получила свою виллу. Стройка была заморожена. Деньги пострадавшей не вернули, а документы никакие не предоставляются.

Ранее женщину, купившую виллу у мошенников по рекламе Гузеевой, обвинили в клевете.