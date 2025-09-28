Купившую виллу у мошенников по рекламе Гузеевой женщину обвинили в клевете

Застройщик Домогацкий заявил, что Гузеева не рекламировала его виллы на Бали

Застройщик Сергей Домогацкий в беседе с mk.ru ответил на обвинения в мошенничестве.

Домогацкий назвал обвинения в его адрес ложью, придуманной одной из вкладчиц. По словам мужчины, женщина по имени Виктория клеветала на него, а также подговорила большое количество клиентов написать на него заявление в полицию.

«Зачем она это делает – мне непонятно. У сумасшедших людей нет логики. Она рушит репутацию девелопера, который строит ей виллу», — отметил застройщик.

Как отметил Домогацкий, на средства, полученные с вкладчиков, куплена земля с видом на океан и идет строительство вилл. Он уверил, что деньги потрачены по назначению.

По словам мужчины, строительство временно приостановлено в связи с тем, что земельный департамент Джакарты перевел землю под комплексом в «Зеленую зону».

Домогацкий также опроверг причастность Гузеевой к рекламе вилл на Бали.

«Лариса не рекламировала мои виллы три года назад. Это ложь. Дома в моей российской компании – да, но не виллы на Бали», — заявил мужчина.

В июне жертва мошенников по имени Виктория призналась, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы Ларисы Гузеевой. Девушка до сих пор не получила свою виллу. Стройка была заморожена. Деньги пострадавшей не вернули, а документы никакие не предоставляются.

