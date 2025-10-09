Собчак рассказала, что помогло ей заработать в кризис

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ей удалось получить хороший доход во время кризиса в 2022 году благодаря инвестициям в российские компании. Об этом она рассказала в интервью «Москве 24».

По ее словам, теперь из-за высокой процентной ставки она вкладывает средства в депозиты. Она отметила, что сделала одно из выгодных вложений, когда рухнули рынки.

«Акции Сбербанка условно и других крупнейших корпораций стали стоить просто как палатка с шаурмой», — добавила телеведущая.

Собчак также назвала кризис и панику лучшими моментами для инвестирования.

