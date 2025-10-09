На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собчак рассказала, что помогло ей заработать в кризис

Телеграм-канал «СОБЧАК»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ей удалось получить хороший доход во время кризиса в 2022 году благодаря инвестициям в российские компании. Об этом она рассказала в интервью «Москве 24».

По ее словам, теперь из-за высокой процентной ставки она вкладывает средства в депозиты. Она отметила, что сделала одно из выгодных вложений, когда рухнули рынки.

«Акции Сбербанка условно и других крупнейших корпораций стали стоить просто как палатка с шаурмой», — добавила телеведущая.

Собчак также назвала кризис и панику лучшими моментами для инвестирования.

В начале сентября Ксения Собчак призналась, что считает период 2000-х годов самым ярким временем в истории России. В ответ на вопросы интернет-пользователей о ностальгии по нулевым годам Собчак подтвердила, что действительно скучает по той эпохе. По словам Собчак, та эпоха безвозвратно ушла, а сейчас россияне переживают совершенно новую эру. Она призналась, что о периоде нулевых будет рассказывать своему сыну как о важном этапе в истории России.

Ранее сообщалось, что Собчак пришлось удалить интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым.

